الأزمة الاقتصادية تدفع الألمان إلى التخلي عن حيواناتهم الأليفة.. «عجزوا عن إطعامها»

ارتفاع أسعار المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات وفواتير الأطباء البيطريين وتكاليف الطاقة في البلاد، دفع بعض الألمان للتخلي عن حيواناتهم الأليفة، حيث شهدت ملاجئ الحيوانات في ألمانيا زيادة عدد الحيوانات الأليفة المهجورة، بحسب ما ذكرته شبكة «يورو نيوز».

تشهد ملاجئ الحيوانات 350 ألف حيوان يتم نقلهم إلى الملاجئ سنويا، بسبب سوء الأحوال الاقتصادية في ألمانيا، وعدم قدرة البعض على شراء المواد الغذائية للحيوانات.

من جانبه، تحدّث رومانو كوليش، رئيس قسم الكلاب في ملجأ للحيوانات بمدينة كولونيا الغربية: «نتلقى كل ساعة عددا كبيرا من الطلبات بشأن رغبة البعض التخلي عن كلابهم بسبب الوضع المالي».

وأعلنت الجمعية الألمانية لرعاية الحيوان، أنّه لا يوجد أرقام دقيقة عن الحيوانات الموجودة في هذه الملاجئ، لأنه لم يتم تسجيلها بشكل موحد ومركزي.

وذكرت المتحدثة باسم الجمعية الألمانية، ليا شميتز، أنّ النسبة الأكبر من الحيوانات المهجورة هي من الكلاب والقطط، ويشير البعض إلى أنّ الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع نسبة التضخم في البلاد، وصلت إلى 6.85% في يونيو الماضي.