فقدان عروسين في شهر العسل باليونان.. مياه الفيضانات جرفت المنزل

تواصل فرق الإنقاذ في اليونان البحث عن عروسين نمساويين، كانا يقضيان شهر العسل في اليونان، بعد أن جرفت الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة المنزل الذي كانا يقيمان فيه.

وقالت خدمات الطوارئ اليونانية إنها تبحث عن الزوجين والعديد من الأشخاص المفقودين الآخرين، حيث حاصرت المياه العديد من السكان في وسط اليونان على أسطح منازلهم، بعد أن غمرت الفيضانات قرى بأكملها بالمياه.

ولقى أكثر من 10 أشخاص مصرعهم، منذ أن ضربت العاصفة «دانيال» مناطق واسعة في كل من اليونان وتركيا وبلغاريا، هذا الأسبوع.

فقدان زوجين خلال شهر العسل في اليونان

وقال ساماراس ثاناكيس، صاحب المنزل، إن العروسين النمساويين قررا الاحتماء داخل المنزل الذي استأجراه لقضاء شهر العسل، بعد هطول أمطار غزيرة في مناطق وسط اليونان، ولكن المنزل الواقع في منتجع «بوتيستيكا» الساحلي، بالقرب من جبل «بيليون»، جرفته السيول إلى البحر، حسبما ذكرت شبكة «بي بي سي» اليوم الخميس.

وتابع «ثاناكيس» قائلاً: «كان الوضع سيئاً للغاية، ومن الصعب أن تقرر ما يجب فعله في لحظة كهذه»، مصيفاً أن الزوجين، وهما من مدينة «جراتس» النمساوية، تزوجا قبل وقت قصير من وصولهما، لقضاء إجازة شهر العسل في اليونان.

فيضانات اليونان تغرق قرى بالكامل

وأكدت فرقة الإطفاء اليونانية أن لديها فريقا في المنطقة للبحث عن المفقودين، بمن فيهم العروسان اللذان تزوجا حديثاً.

وسقط ما يصل إلى 800 ملم (31.5 بوصة) من الأمطار في بعض مناطق من اليونان، وهو أكثر من المعتاد خلال عام كامل.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن سهل «كارديتسا»، في وسط اليونان، تحول إلى بحيرة، كما أغرقت المياه عدداً من القرى المحيطة، وتم محاصرة آلاف السكان داخل منازلهم.