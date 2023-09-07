أمين الفتوى: حث الأبناء على الصلاة باللين وليس الشدة

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لابد من حث الأبناء في عمر 13 سنة إلى 20 على الصلاة والانتظام فيها، إذ أنهم في ذلك العمر، يكونوا متمردين على مسألة الصلاة، قائلا: «الأهم ازاي تعرض على ابنك الصلاة، مثلًا تقوله مش هصلي غير لما تتوضى ونصلي سوا، أو تقوله هنتظرك لغاية ما تتغدى وتتوضى ونصلي سوا، تعالي صلي بيا إمام».

حث الأبناء على الصلاة

أضاف أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: أنه لابد من الدعاء للأبناء بالهداية، مشيرًا الى أن حث الأبناء على الصلاة يكون من خلال اللين وليس الشد.

وتابع: «الإنسان ميعرفش يعيش لوحده، والاحترام لو فقد من المجتمع ينهار، وربنا جعل فى قلوبنا رحمة على الصغير، لذلك نلاحظ معاملة الأم مع طفلها الرضيع، ومعاملتها مع الكبير، لدرجة أن الأم تسهر مع طفلها الصغير طول الليل، أما الكبير له مكانة وشرف ولابد أن ننزله مكانته».