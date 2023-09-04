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أعلى 5 شهادات ادخار ثلاثية في البنوك المصرية بعائد ثابت مرتفع

كتب:

منة العشماوي
01:22 ص | الإثنين 04 سبتمبر 2023
العائد على الشهادات

العائد على الشهادات

يوفر البنوك المصري شهادات ادخار بأنواع مختلفة للعوائد والمدد ودورية الصرف من بينهم شهادات ثلاثية، لذا نرصد في السطور التالية  أعلى 5 شهادات ادخار ثلاثية في البنوك المصرية بعائد شهري مرتفع، بحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023.

يقدم البنك الأهلي المتحد شهادة ثلاثية من أعلى الشهادات في هذه الفئة إذ أن العائد 20%، ودورية الصرف شهريًا ثابت طوال مدة الـ3 سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة 50 ألف جنيه.

شهادة البنك الأهلي المصري

شهادة البنك الأهلي المصري البلاتينية، يكون الحد الأدنى للشراء ألف جنيه، والعائد 19%، يصرف شهريًا، وثابت طوال المدة 3 سنوات.

بنك القاهرة 

يقدم بنك القاهرة شهادة بريمو دولد بعائد 19%، ودورية الصرف شهريًا، وثابت طوال مدة الـ3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك قناة السويس

يوفر بنك قناة السويس الشهادة الثلاثية المتميزة بعائد 19% ودورية صرف شهريًا، وثابت طوال مدة الـ3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

البنك التجاري الدولي 

الشهادة الثلاثية في البنك التجاري الدولي، العائد 19%، وثابت طوال مدة الـ3 سنوات، عائد يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 500 ألف جنيه.

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بقلم منة العشماوي