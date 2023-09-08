نجاة جميع ركاب طائرة سعودية من كارثة بسبب «طائر»

اصطدم طائر بمحرك طائرة تابعة لشركة «طيران ناس» أثناء رحلتها من مطار طرابزون بتركيا إلى مدينة جدة السعودية، مساء أمس.

وذكرت الشركة في بيان لها أن طائرا اصطدم بمحرك الطائرة التي تحمل رقم XY622، مؤكدة أن الطائرة عادت وهبطت بسلام بعد قرار كابتن الرحلة بالرجوع لمطار طرابزون لضمان سلامة الركاب بعد حدوث الاصطدام.

اشتعال للنيران بأحد المحركات

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الطائرة في السماء ويظهر أثر اشتعال للنيران بأحد محركاتها، قبل أن تعدل مسارها وتعود إلى المطار، فيما وثق بعض ركاب الرحلة لقطات من داخل الطائرة وما شعروا به من فزع نتيجة الحادثة.

ضمان نجاة الركاب

وأشارت إلى أن فريقها يقوم حالياً باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان راحة المسافرين الذين كانوا على متن الرحلة.