لقا سينمائي يجمع بين شريف عرفة ومحمد إمام بعد 32 عاما من أول فيلم مع الزعيم

يترقب جمهور الفنان محمد إمام، طرح تفاصيل فيلمه السينمائي الجديد، والذي يحمل اسم اللعب مع العيال، خصوصًا وأنه يتعاون لأول مرة من خلاله مع المخرج الكبير شريف عرفة، الذي ارتبط الأخير بسلسلة من الأفلام المميزة التي جمعته والزعيم عادل إمام والكاتب وحيد حامد.

وحسب ما أعلنه محمد إمام، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فإن فيلم اللعب مع العيال من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي عام 2024، ويتم تصويره بين عدد من المدن والمناطق الساحلية أبرزها الغردقة ونويبع بخلاف القاهرة.

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام سينما 2024

ويأتي «اللعب مع العيال» والذي يعد أول تعاون يجمع بين محمد إمام وشريف عرفة، على اسم فيلم «اللعب مع الكبار» والذي كان أول تعاون سينمائي يجمع بين الزعيم عادل إمام والمخرج الشاب وقتها شريفة عرفة.

أول تعاون بين عادل إمام وشريف عرفة كان فيلم اللعب مع الكبار

وقدم شريف عرفة مع عادل إمام سلسلة من الأفلام الهامة أبرزها «الإرهاب والكباب» عام 1992، و«المنسي» عام 1993، و«طيور الظلام» عام 1995، و«النوم في العسل» عام 1996، بخلاف الإخراج المسرحي لمسرحية «الزعيم».