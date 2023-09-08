رئيس هيئة تعليم الكبار: مصر يمكنها أن تتحرر من الأمية خلال عام

قال الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إنّ عدد المتعلمين في المجتمع يفوق بأضعاف نظرائهم غير المتعلمين، موضحًا: «مصر ستتحرر من الأمية في عام واحد»، وطالب أن يضطلع الإعلام بدوره في هذا الملف، وأن يتم توجيه رسائل إعلامية توعوية للقضاء على الأمية.

دور الهيئة العامة في القضاء على الأمية

وأضاف ناصف، في حواره مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة dmc: «الهيئة دورها الأساسي التنسيق مع الجهات الشريكة ومنح الشهادات ودمج التكنولوجيا في ملف التعليم والذكاء الاصطناعي في ملف التعليم الكبار، كما أنّ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مُدخلًا للقضاء على الأمية، وتحد بنسبة 85% من البطالة بين الشباب».

اهتمام رئاسي بالقضاء على الأمية

وتابع رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار: «إلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي الضوءِ على هذا الملفِ، جعل الجهات الشريكة تتوافد على الهيئة لتوقيع بروتوكول، حينما يوجه الرئيس اهتمامه ولو بكلمة، فإن الكل الجهات تعمل، لدى مصر إرادة سياسية للإصلاح، ومثلما تحررت من فيروس سي في غضون عام ونصف العام، فإنه يمكنها التحرر من الأمية في عام واحد».