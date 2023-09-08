ضبط المتهم بقيادة سيارة بدون لوحات معدنية بمطروح

كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات ما تم تداوله على موقع «فيس بوك» بشأن سيارة بزجاج حاجب للرؤية ودون لوحات معدنية بمطروح، وضبط مرتكب الواقعة.

وذكرت التحريات أن ما تم نشره من تعليق مدعوم بصورة على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لسيارة بزجاج حاجب للرؤية ودون لوحات معدنية بمنطقة الساحل الشمالي بمطروح.

بالفحص تم تحديد السيارة «منتهية التراخيص» وباستدعاء قائدها، مقيم بمحافظة الجيزة وسؤاله، أفاد بأن السيارة ملك شقيقه وأنها بحوزته وأقر بارتكابه الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة.