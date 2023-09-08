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ضبط 10 أطنان علف داخل مصنع بدون ترخيص وتحرير 10 محاضر بالبحيرة

كتب:

إحسان شعبان
05:00 م | الجمعة 08 سبتمبر 2023
حملات تموينية في البحيرة

حملات تموينية في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية.

حملات تموينية في البحيرة

أسفرت عن الآتي في مركز دمنهور

- ضبط 250 شيكارة علف حيواني بإجمالي 10 أطنان داخل مصنع علف يدار بدون ترخيص.

- وفي النوبارية تم ضبط 82 شيكارة كيماوي مدعم خاص بالجمعيات الزراعية ومحظور تداوله بالأسواق.

وفي مركز كوم حمادة وبدر تم ضبط مخبزين أنتجا خبزا ناقص الوزن بمقدار 25 جراما و22 جراما للرغيف الواحد وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليهما وغلقهما لمدة شهر و6 مخابز.

كما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

- 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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بقلم إحسان شعبان