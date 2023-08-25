المبتهل أحمد خضر: المنشد يحتاج للدراسة حتى يفهم المقامات الصوتية 

قال المنشد والمبتهل أحمد خضر، إن المنشد يحتاج إلى الدراسة في الإنشاد، لأنها تصقل موهبته، وهذا لا يمنع من كون الشخص لديه موهبة وينشد بالفطرة.

أهمية دراسة الإنشاد

وأضاف «خضر»، خلال لقاء ببرنامج «مدد»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، «لابد من الدراسة، وممكن يكون عنده موهبة وبينشد بالفطرة والطبيعة، بس الموهبة بتخلي فهمه للنص يقدر يطبقه بالمقامات الصوتية، يعني لما يفهم النص كويس يقدر يطبق بالمقامات الصوتية الذي فهمه من هذا النص».

وأبدع المنشد أحمد خضر، خلال حلقة اليوم من برنامج «مدد»، المذاع على قناة الحياة، في إنشاد «لما بدا في الأفق نور»، للشيخ سيد النقشبندي.