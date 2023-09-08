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أستاذ حديث بجامعة الأزهر يوضح مفهوم البدعة وأنواعها في الإسلام

كتب:

مريم جاد
07:30 م | الجمعة 08 سبتمبر 2023
أستاذ حديث بجامعة الأزهر الشريف

أستاذ حديث بجامعة الأزهر الشريف

أوضح حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، مفهوم البدعة في الإسلام وأعطى أمثلة عليها.

وقال «القصبي»، خلال حلقة برنامج «نبي الرحمة»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم، إن البدعة في اللغة هي الحدث، وما ابتدع من الدين بعد الإكمال، أم في الشرع فلها مسلكان، وأولهما؛ فعل ما لم يُعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها: بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة، والطريق فى معرفة ذلك.

البدعة هي المذمومة فقط

وأضاف أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، أما عن المسلك الثاني فالبدعة هي المذمومة فقط، ولم يسم البدع الواجبة والمندوبة والمباحة والمكروهة بدعا كما فعل الإمام العز بن عبد السلام، وإنما اقتصر مفهوم البدعة عنده على المحرمة.

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بقلم مريم جاد