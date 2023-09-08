أمين الفتوى: الأطفال لهم حقوق في الإسلام يجب احترامها

قال عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء المصرية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن الطفولة قيمة وشيء هام بمراحل حياة الإنسان.

وأضاف أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «إسلامنا بالمصري»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الجمعة، أن الرسول صلي الله عليه وسلم، كان يعلم أن للأطفال حقوق يجب احترامها، ولهذا كان يحاول تعليم الأطفال بأسلوب بسيط من خلال التعامل الحسن معهم، وأن يكونوا قدوة حسنة لهم وأن يحث آباءهم على ذلك.

الطفولة هامة في حياة الطفل

وتابع: «إنه عليه الصلاة والسلام كان يدرك أن هذه المرحلة من حياة الطفل هي إحدى المراحل الهامة في بناء شخصيته وأنه غير محاسب فيها على أي شيء يقوم بفعله لأنه لا يدرك ما يفعله».