«لوغاريتم» يبرز قصة مصري يعمل بشركة كورية تصنع معدات إنتاج الرقائق الإلكترونية

قال المهندس كريم أيمن، مهندس الرقائق الإلكترونية بإحدى الشركات الكورية، إن الشركة التي يعمل فيها بكوريا الجنوبية، تصنع المعدات التي تقوم بدورها بإنتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، حيث إنها عملية معقدة ولها عدة مراحل.

أجهزة قياس لتصميم الأجهزة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «لوغاريتم»، عبر قناة DMC، مع الإعلامي أحمد فايق، أنهم يستخدمون أجهزة قياس لتصميم الأجهزة من مكونات جديدة أو أشياء موجودة ويتم تركيبها، لافتا إلى أنه يتم عمل محاكاة لتجربة ما إن كانت تعمل في الحقيقة أم لا، ويتم التعامل مع العميل والتطوير في ذلك.

إنتاج الرقائق الإلكترونية

ولفت إلى أن أكثر الدول المتمكنة في تصنيع أشباه الموصلات هي تايوان، أما في أمريكا يصممون الرقائق الإلكترونية ويصممونها في دول أخرى، مضيفا «خطوط إنتاج الرقائق الإلكترونية صعبة في تصنيعها وتأخذ بعض الوقت».