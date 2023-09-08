«لوغاريتم» يسلط الضوء على قصة نجاح محمود العربي.. نموذج كوري متكرر

سلط برنامج «لوغاريتم» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، عبر فضائية «DMC»، مساء اليوم الجمعة، الضوء على تجربة محمود العربي، في «مجموعة العربي» و«توشيبا».

وقال فايق: «حكاية محمود العربي في مجموعة العربي وتوشيبا، تتكرر في كوريا، «العربي قدر يعمل مؤسسة من عامل بسيط لحد مؤسسة كبيرة من مئات الموظفين، والنظام دا نفسه موجود في شركات كورية، مثل سامسونج، إذ نجح بقال في إنه يدخل لكوريا 321 مليارا في السنة».

وأضاف أن هناك عددا من الشركات المعاونة للإمبراطورية الخاصة بشركة سامسونج لتقوم بصناعة كل أدوات المحركات في كل الأجهزة الكهربائية.

عائدات سامسونج في الاقتصاد الكوري

كما سلط برنامج «لوغاريتم» الضوء على مسيرة نجاح شركة سامسونج الكورية، التي دخلت في العديد من المجالات، مثل محركات الطائرات وسيارات ذاتية القيادة والهواتف، علما بأن صاحب الشركة بدأ في محل للبقالة عام 1938 وأصبحت شركة سامسونج تمثل 20% من عائد الاقتصاد الكوري بواقع 321 مليار دولار.