أخبار الاقتصاد اليوم: توقعات بتراجع الدولار وخصومات حتى 90% بـ«أهلا مدارس»

شهدت مصر اليوم الجمعة العديد من الأحداث والتصريحات الاقتصادية الهامة، إذ يعد مجال الاقتصاد أحد أهم المجالات التي تشغل بال المواطنين في الفترة الحالية، لذا تستعرض «الوطن»، أبرز الأحداث الاقتصادية اليوم، وأبرزها توقعات بتراجع الدولار أمام الجنيه بعد انضمام مصر لتجمع «بريكس»، وتخفيضات على أسعار الملابس الجاهزة تصل إلى 90% في معارض «أهلا مدارس»، وتراجع أسعار الذهب، ومنح هيئة قناة السويس الرخصة الذهبية لمشروعات في السخنة.

تراجع سعر الدولار بعد انضمام مصر لتجمع «بريكس»

صرح الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين، عضو مجلس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، لـ«الوطن»، أن سعر الدولار سيتراجع أمام الجنيه المصري، بعد انضمام مصر لتكتل «بريكس»، إذ ساهم هذا الحدث الهام في زيادة قوة الجنيه المصري وبالتالي تراجع الدولار.

انخفاض أسعار الذهب

وتراجعت أسعار الذهب على مدار اليوم بنحو 10 جنيهات لجميع الأعيرة، ولكن سرعان ما عاد الاستقرار لأسعار الذهب خلال نهاية التعاملات المسائية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2200 جنيه، بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 17600 جنيه، بحسب بيانات شعبة الذهب.

خصم 90% على أسعار الملابس بمعرض «أهلا مدارس»

صرح خالد حسانين، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، عضو مجلس إدارتها، لـ«الوطن»، بأن أسعار الملابس ستشهد انخفاضا يصل إلى 90% في معارض «أهلا مدارس»، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

منح هيئة قناة السويس الرخصة الذهبية لمشروعات في السخنة

منحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الرخصة الذهبية لعدد 3 من الشركات تبدأ العمل قريبا في المنطقة الصناعية بالسخنة، وهي شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، وشركة جينافاكس إيجيبت لتصنيع وتجارة الأمصال، وشركة بي إل إم أند أفريكا لصناعة الضمادات الطبية، بالإضافة إلى شركة ميديا الصينية عن توسعات خطوط الإنتاج بمدينة السادات.