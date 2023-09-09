مدير مركز القاهرة للدراسات يستعرض فرص مصر من حضور قمة العشرين

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مجموعة العشرين تمثل أحد أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، مشيرًا الى أنها مجموعة تضم 65% من سكان العالم وأكثر من 85% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى نحو 80% من حجم التجارة العالمية.

فرص مصر من التواجد بقمة العشرين

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن تواجد مصر في قمة العشرين كضيف شرف رئيسي سيعطي فرصة كبيرة لمصر من خلال لقاءات ثنائية تجمع بين مصر ودول مثل الهند والصين والبرازيل والسعودية بهدف تعميق العلاقات.

وأشار الى أنه بالرغم من أن القمة تأتي تحت شعار «شعب واحد ومستقبل واحد» إلا أن الخلافات والغيابات هي التي تسيطر وتهيمن على هذه القمة، فنجد الصين وروسيا تتواجدان في القمة بمشاركة على مستوى أقل.

الولايات المتحدة شريك اقتصادي واستراتيجي لمصر

وأوضح أن هناك تنسيق على مستوى كبير بين مصر والولايات المتحدة، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية تعد شريكًا اقتصاديا واستراتيجيا لمصر بشكل كبير، كما أن حجم العلاقات التجارية كبير بين البلدين، قائلًا «أعتقد هيكون على هامش اللقاء لقاء مصري أمريكي لتدعيم العلاقات الإقتصادية المصرية الأمريكية وتشجيع إستثمارات أمريكية تأتى الى الدولة المصرية».