«أزهرية الشرقية»: انتظام أعمال التحويل الإلكتروني بين المعاهد

أعلن الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، انتظام أعمال التحويل الإلكتروني بين جميع معاهد المنطقة، مشيرا إلى بداية تفعيل التحويل الإلكتروني للطلاب بين المعاهد بكافة المراحل الدراسية، تنفيذا لتوجيهات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، تخفيفًا وتيسيرًا على أولياء الأمور والطلاب.

التحويل الإلكتروني بين المناطق الأزهرية المختلفة

وأضاف رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، أنه يمكن التحويل الإلكتروني بين المناطق الأزهرية المختلفة على مستوى الجمهورية، دون الحاجة للانتقال بين المحافظات لإنهاء الإجراءات بنفس الكيفية التي يتم بها التحويل داخل معاهد المنطقة، مؤكدًا أن التحويل الإلكتروني يتم بمنطقة الشرقية الأزهرية للعام الثالث على التوالي دون أي سلبيات.

إنهاء جميع الإجراءات إلكترونيا

وأوضح الدكتور عطا حسيني، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، أن مراحل التحويل الإلكتروني تبدأ من تسلم ولي الأمر الرقم السري للطالب من رائد التحول الرقمي الخاص بالمعهد، ليقوم بعدها بالدخول عبر الرابط الخاص ببرنامج شئون طلاب المعاهد، برنامج إدارة شئون الطلاب للمعاهد الأزهرية، حيث يتم إنهاء جميع الإجراءات إلكترونيًّا دون الحاجة لأية توقيعات يدوية.

التأكد من هوية ولي الأمر قبل تسليمه الرقم السري

وقال محمد عاكف، مدير إدارة المعلومات، إنه تم التنبيه على المعاهد بالتأكد من هوية ولي الأمر قبل تسليمه الرقم السري الخاص بنجله، ومساعدته في كيفية استكمال التحويل الإلكتروني والدخول على الموقع لمتابعة الموافقات الإلكترونية على الطلب من خلال الرابط هـنا.

وأكد أن مركز المعلومات بالمشيخة وإدارته بالمناطق ووحداته الإدارات التعليمية ورواد التحول الرقمي بالمعاهد تقوم بتقديم كامل الدعم الفني للطلاب وأولياء أمورهم أثناء مراحل تسجيل طلب التحويل الإلكتروني على مدار الـ 24 ساعة يوميًا لتذليل أي صعوبات ولتلافي أي أخطاء.