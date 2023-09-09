العاهل المغربي يأمر بنشر قوات الجيش لتقديم المساعدة لمتضرري الزلزال

أمر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بنشر القوات المسلحة الملكية، بشكل عاجل، في المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية، إضافة إلى وسائل بشرية ولوجستية مهمة، جوية وبرية، ووحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ، ومستشفى طبي جراحي ميدان، بحسب وكالة الأنباء المغربية.

اتخاذ التدابير الضرورية على مستوى القيادة العليا للقوات المسلحة

وذكر بيان للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية في المغرب، أنه تم اتخاذ التدابير الضرورية على مستوى القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية والحاميات العسكرية للمملكة، للتواصل والتنسيق مع السلطات المحلية.

كما تم نشر الجيش المغربي وحدات للتدخل، وطائرات، ومروحيات، وطائرات بدون طيار، ووسائل هندسية، ومراكز لوجيستية بعين المكان بهدف تقديم الدعم الضروري لمختلف القطاعات المعنية والساكنة المتضررة.