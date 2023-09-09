ممثل روسيا بمؤتمر «الأعلى للشئون الإسلامية»: يناقش التحديات المعاصرة والعقيدة

استطلعت قناة «الناس» انطباعات الوفود المشاركة في المؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت عنوان «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني» برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

أهمية المؤتمر للعالم الإسلامي

وقال منير بيوسف، ممثل روسيا في المؤتمر، إنه جاء إلى القاهرة لحضور المؤتمر الإسلامي الذي يعد مهماً للغاية للعالم الإسلامي، خاصة وأنه في كل يوم تظهر مسائل حول العقيدة والفكر.

وتابع: «هذه المرة الأولى التي أحضر فيها المؤتمر، ولدينا الكثير من المشاكل في الدنيا، وأول مشكلة تتمثل في الإرهاب، ولا بد أن نعلم أبناءنا الدين الوسطي، حتى لا يكون هناك انحرافات».

عدد المسلمين في روسيا

وعن تعداد المسلمين في روسيا الاتحادية، أوضح منير بيوسف، أن عدد المسلمين في روسيا تقريبا 25 مليوناً، وهو عدد كبير، ويدرسون اللغة العربية، وهناك العديد من الجامعات الإسلامية، وأسست في موسكو جامعة إسلامية أو كما يسمى بالمعهد الإسلامي في موسكو، إضافة للعديد من المدن الأخرى مثل قازان وأوفا، وفي الشيشان جروزني وداغستان.