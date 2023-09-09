جمعية المسلمين بمالاوي تشكر السيسي على رعايته مؤتمر «الشؤون الإسلامية»

عبر الدكتور يوسف تشوبانا، نائب رئيس جمعية المسلمين في مالاوي، عن سعادته لحضوره مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للمرة الأولى، قائلا: «أشكر الرئيس المصري ووزارة الأوقاف لأنهم يعملون بجد».

فوائد كثيرة بالمؤتمر

وأضاف «تشوبانا»، خلال لقاء مع قناة الناس على هامش المؤتمر: «نحن سنستفيد خلال المؤتمر وهناك فوائد كثيرة، ونسأل الله أن يوفقهم ويجعل جهودهم في ميزان حسناتهم».

من جانبه، رحب الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، بالوفود المشاركة في المؤتمر، قائلا: «مصر الحبيبة دائما وأبدا مقصد العلم وكعبة العلماء، نرحب بضيوف مصر في مؤتمر مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ونحن نحمل جميعا راية الدعوة إلى الله من حكمة والموعظة الحسنة».

تشوبانا: ننشر الفكر الوسطي المستنير

وتابع: «ننشر ديننا بفهم صحيح، وننشر الفكر الوسطي المستنير، وندعو إلى الله بحكمة وموعظة وبصيرة».

يأتي ذلك على هامش المؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بعنوان «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني» برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.