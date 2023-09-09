رئيس جامعة الاستغوار المغربية: مخاوف من تكرار الهزات الشديدة

أكد منصور حسين، رئيس جامعة الاستغوار المغربية، أن السلطات المغربية تقدم المساعدت للمتضررين من زلزال المغرب، لافتاً إلى أن جنوب غرب مراكش هي المنطقة الأكثر تضرراً.

المباني المتضررة من التراب الركامي

وأشار «حسين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن المباني المتضررة كانت من التراب الركامي، علاوة على أن الزلزال كان شديداً، مما أثر بتلك المنطقة الجبلية.

مخاوف من الهزات المقبلة

وتابع رئيس جامعة الاستغوار المغربية أن هناك مخاوف من تكرار الهزات الأرضية الشديدة الأيام المقبلة، لافتاً إلى أنه حتى الآن يوجد نحو 1036 ضحية، و1200 مصاب؛ جراء الهزة الأرضية، والبحث عن المواطنين تحت الأنقاض مستمر بأوامر ملك المغرب.

واختتم بقوله: «نقدم العزاء في ضحيا زلزال المغرب وكل الدعم للمصابين وأسرهم».