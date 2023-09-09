أخبار الاقتصاد اليوم.. «المالية» والبريكس وخسارة آبل وأعلى عائد لشهادة ادخار

شهدت مصر اليوم السبت العديد من الأخبار والأحداث والتصريحات الاقتصادية المهمة، لذا تستعرض «الوطن»، أبرز الأحداث الاقتصادية على مدار اليوم، والتي كان أبرزها تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حول انضمام مصر للبريكس، وافتتاح مركز أبحاث الحبتور، وأحدث شهادة ادخار بأعلي عائد، والكثير من الأخبار الهامة الأخرى.

وزير المالية: بدأنا محادثات التبادل التجاري بالعملات المحلية مع «بريكس»

أجاب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على سؤال «الوطن» هل هناك ملامح واصحة للبدء في التبادل التجاري بين مصر وأعضاء البريكس بالعملات المحلية، بأنه سيكون هناك تبادل بالعملات التجارية، وهناك محادثات للبدء في عملية التبادل التجاري بالعملات المحلية .

وأضاف «معيط» خلال مؤتمر بالمجلس الأعلى للإعلام، أن بنك التنمية في مجموعة البريكس برأس مال 100 مليار دولار، وأن مصر ساهمت في البنك بمبلغ 500 مليون دولار، وأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، والتعامل مع مصر على أنها دولة إقليمية.

افتتاح مركز الحبتور للأبحاث رسمياً في مصر

أعلنت مجموعة «الحبتور» الإماراتية اليوم السبت، افتتاح مركز الحبتور للأبحاث رسمياً في مصر، وقال خلف أحمد الحبتور، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن هذا اليوم يعتبر عرساً بافتتاح مركز أبحاث الحبتور في القاهرة، معتبراً أن مصر لها الفضل في البداية، حيث أرسلت المعلمين لدولة الإمارات، وغيرها من الدول.

وأضاف رئيس المجموعة الإماراتية أن مركز الحبتور للأبحاث بدأ عمله بطريقة منتظمة مُنذ قرابة العام، حتى اكتملت كافة أركانه، ودارت عجلة العمل فيه بطريقة مثالية، وحان الوقت لإشهاره رسميًا، إذ بات يضُم مجموعة متميزة من خيرة الشباب المصري والعربي ممن يمتلكون مهارات، وكفاءات بحثية، واعدة وكبيرة.

«آبل» تخسر 190 مليار دولار في يومين

أظهرت المؤشرات الجماعية للبورصة الأمريكية، قبل الإغلاق بنهاية جلسة أمس الجمعة، وجود تراجعات جماعية في البورصة، تحت ضغوط متزايدة فيما يخص عوائد السندات الخاصة بالخزانة، حيث تكبدت شركة «آبل»، عملاق التكنولوجيا، هي الأخرى خسائر بنحو 190 مليار دولار، منها 100 مليار دولار يوم الخميس، إضافة إلى 90 مليار دولار أمس الجمعة، بعد قرار الحكومة الصينية بمنع موظفيها من استخدام هواتف «آيفون».

وخلال إغلاق المؤشرات الأمريكية، ظهر الكثير من التباين في الأسعار الخاصة بالإغلاق، خاصة مع الضغط الذي حدث تجاه أسهم شركة «آبل» على مؤشري (S&P500) و«ناسداك»، بينما ساهم سهم شركة «ماكدونالدز» في بقاء مؤشر «داو جونز» في المنطقة الخضراء.

تطوير مدرستين للتعليم الفني

وقّع البنك الأهلى المصرى بروتوكول تعاون مشترك مع اتحاد الصناعات المصرية بهدف دعم وتطوير مدرستين للتعليم الفنى لرفع مستويات المهارات المهنية حتى تواكب المستويات العالمية، وذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وفقاً لنموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية المعتمدة من الوزارة، حيث تبلغ قيمة البروتوكول 60 مليون جنيه.

وصرح هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، بأن التعاون المشترك مع اتحاد الصناعات المصرية يأتى استكمالاً لاستراتيجية البنك نحو تطوير ودعم منظومة التعليم فى مصر وبالتحديد التعليم الفنى والتدريب المهنى لتلبية احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات المهنية الجديدة، ما يسهم فى تطوير الصناعة المصرية وزيادة نسب التشغيل لخريجى المدارس الفنية.

أعلى شهادة ادخار في البنوك بفائدة 23%

دائما ما تسعى البنوك لطرح شهادات ادخار ذات عوائد مرتفعة، من أجل جذب أكبر عدد من العملاء، وهو الأمر الذي حدث قبيل اجتماع البنك المركزي المقبل، من أجل حسم مصير أسعار الفائدة، حيث سيجرى عقد الاجتماع المقبل في يوم 21 سبتمبر الجاري.

ومن بين هذه الشهادات، تأتي شهادة البنك المصري الخليجي، وهي الشهادة التي تحمل اسم «ثروة بلس»، والممتدة على مدار 3 سنوات، وهي إحدى أعلى شهادات الادخار في البنوك المصرية، وترصد «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل الشهادة.