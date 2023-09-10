إصابة شخصين في تصادم سيارتين بالمنصورة

أصيب شخصان بإصابات متعددة في حادثي سير بالمنصورة، حيث صدمت سيارة ميكروباص سيدة أثناء عبورها الطريق، وأثناء محاولة السائق الفرار من موقع الحادث، اصطدم بسيارة تاكسي، ما أدى لإصابة شخص آخر، وتم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر المحضر القانوني بالواقعة.

إصابة شخصين في حادث

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث، وإصابة سيدة صدمها ميكروباص، وأثناء محاولة هروبه اصطدم بسيارة تاكسي، ما أسفر عن إصابة شخص آخر، وتم نقل المصابين للمستشفى.

وانتقل ضباط المباحث والشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة، حيث أثبتت التحريات أن سائق الميكروباص نتيجة السرعة الزائدة صدم إحدى السيدات أثناء عبورها الطريق بمدينة المنصورة في شارع الترعة، وتدعى «أحلام ع ال»، 23 عاما، مقيمة بمحافظة كفر الشيخ، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق الأيمن، كما أصيب سائق سيارة تاكسي.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج والتحفظ على سائق الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.