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تعرف على أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 10-9-2023

كتب:

مريم حنفي
10:00 ص | الأحد 10 سبتمبر 2023
أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-9-2023 في الأسواق، حيث تشهد الفترة الحالية تشهد توازنا بين العرض والطلب، حسب البورصة العامة للدواجن. 

وترصد السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-9-2023 في الأسواق والتي جاءت كما يلي: 

سعر الدجاج الأبيض اليوم 

- يتراوح سعر الدجاج الأبيض في المزرعة بين 60 و61 جنيها، بينما يتراوح سعرها للمستهلك بين 65 و66 جنيها. 

- كما يبلغ سعر الدجاج البلدي اليوم الأحد داخل المزرعة 112 جنيها والتنفيذ الفعلي 120 جنيها. 

أسعار الدواجن 

- وعن سعر الفراخ الساسو اليوم في المزرعة تسجل 91 جنيها ويتراوح سعرها للمستهلك بين 95 و100 جنيه. 

- كما يبلغ سعر الدجاج الأمهات أرض مزرعة 55 جنيها ويتراوح سعرها للمستهلك بين 62 و63 جنيها. 

أسعار مشتقات الدواجن 

- وبالنسبة لسعر كيلو البانيه في الأسواق فيتراوح بين 150 و180 جنيها. 

- كما يتراوح سعر كيلو الشيش طاووق بين 155 و180 جنيها. 

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