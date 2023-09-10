تعرف على أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 10-9-2023

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-9-2023 في الأسواق، حيث تشهد الفترة الحالية تشهد توازنا بين العرض والطلب، حسب البورصة العامة للدواجن.

وترصد السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-9-2023 في الأسواق والتي جاءت كما يلي:

سعر الدجاج الأبيض اليوم

- يتراوح سعر الدجاج الأبيض في المزرعة بين 60 و61 جنيها، بينما يتراوح سعرها للمستهلك بين 65 و66 جنيها.

- كما يبلغ سعر الدجاج البلدي اليوم الأحد داخل المزرعة 112 جنيها والتنفيذ الفعلي 120 جنيها.

أسعار الدواجن

- وعن سعر الفراخ الساسو اليوم في المزرعة تسجل 91 جنيها ويتراوح سعرها للمستهلك بين 95 و100 جنيه.

- كما يبلغ سعر الدجاج الأمهات أرض مزرعة 55 جنيها ويتراوح سعرها للمستهلك بين 62 و63 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن

- وبالنسبة لسعر كيلو البانيه في الأسواق فيتراوح بين 150 و180 جنيها.

- كما يتراوح سعر كيلو الشيش طاووق بين 155 و180 جنيها.