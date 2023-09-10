عضو بـ«الشيوخ» تطالب بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة حال وقوع هزات أرضية

طالبت ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، بإصدار تقرير يومي مفصل من معهد البحوث الفلكية، بشأن موقف مصر من الهزات الأرضية التي تتعرض لها عدد من الدول، وذلك على خلفية تعرض دولة المغرب لعدد من الهزات الأرضية في الساعات الماضية.

حدوث تغيرات على سطح الأرض

وقالت ريهام عفيفي، في تصريحات صحفية، إنَّ التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والنشاط الزلزالي أسهم في حدوث تغيرات علي سطح الأرض، وهو ما يستدعي الانتباه إلى أهمية المتابعة الدائمة والاستعداد حال وقوع أي مكروه، وتكليف إدارة الأزمات بالاستعداد بخطة واضحة للتعامل السريع، وتشكيل لجنة مختصة بهذا الأمر.

وتساءلت حول حقيقة ما يثار بشأن احتمالية تعرض مصر لهزات أرضية في الفترة المقبلة، لافتة إلى أهمية عرض الحقائق وتوضيحها أمام الرأي العام، متابعة «علينا تحري الدقة والمتابعة في ظل النشاط الذي يشهده سطح الأرض بين الحين والآخر».

إصدار منشور تنويري للمواطنين

شددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة إصدار منشور تنويري للمواطنين للتعامل حال وقوع أي هزات أرضية، وذلك تجنبًا لحدوث مشكلات في حالة وقوع الزلزال، مبينة أنَّ هناك العديد من المنصات الإعلامية التي يمكن من خلالها توضيح إجراءات التعامل حال وقوع الهزات الأرضية.

كانت دولة المغرب قد تعرضت لهزة أرضية عنيفة في الساعات الماضية أضرت بعدد من المناطق ووصل عدد الضحايا لأكثر من 2000 قتيل وأعداد كبيرة من المصابين.