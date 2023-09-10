كيف تحصل على عائد 15% مقدماً؟.. الإجابة في وديعة «سلم واستلم»

تحرص البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري على تقديم منتجات جديدة ومميزة للمواطنين، من خلال توفير مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية التي تساعدهم على استثمار مدخراتهم بشكل آمن وعائد مرتفع، من بين هذه الأوعية الودائع، التي تجتذب شريحة كبيرة من عملاء البنوك، ويقدم بنك الاستثمار العربي وديعة «سلم واستلم»، بعائد يدفع مقدماً، يصل إلى 15%.

وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور، تفاصيل ومميزات وديعة «سلم واستلم» من بنك الاستثمار العربي، بعائد 15%.

مميزات وديعة «سلم واستلم» من بنك الاستثمار العربي

- العائد على الوديعة: 13% مدة شهر واحد، 14% مدة 4 أشهر، 15.3% مدة 6 أشهر.

- دورية صرف العائد: يصرف العائد مقدماً.

- الحد الأدنى لربط الوديعة: 500 ألف جنيه وبدون حد أقصى.

- إمكانية الاقتراض بضمانها طبقًا للشروط والأحكام.

ويعد الهدف الأساسي من إطلاق وديعة سلم واستلم من بنك الاستثمار العربي، هو صرف العائد كاملاً عند ربط الوديعة، وفقًا للبنك.