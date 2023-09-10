انطلاق فعاليات مؤتمر «الأوقاف» عن الرؤية الإعلامية للتعامل مع الفضاء الإلكتروني

انطلقت فعاليات العلمية السادسة تحت عنوان «الرؤية الإعلامية للتعامل مع الفضاء الإلكتروني» برئاسة الدكتور سامي محمد ربيع الشريف، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، وعضوية الدكتور رضا عبدالواحد أمين، أستاذ وعميد كلية الإعلام، والسيد علي بن السيد بن عبدالرحمن آل هاشم، مستشار الشؤون القضائية والدينية بوزارة شؤون الرئاسة بالإمارات، والدكتور عبدالله حسين الشيعاني، عضو اللجنة الإعلامية لرابطة الجامعات الإسلامية بالسعودية، والدكتور ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المسائي، والدكتور هشام كمال علي أبو العز، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف بالكويت.

وفي كلمته، أكد الدكتور سامي محمد ربيع الشريف، أنّ استخدام الفضاء الإلكتروني أصبح يشغل العالم كله لاسيما في مجال الدعوة، والفضاء الإلكتروني أثر تأثيرًا مباشرًا وقويًّا في مجالات حياتنا السياسية والثقافية والإعلامية والأمنية وبشكل خطير، والذين دعوا إلى هذا الفضاء الإلكتروني بدأوا هم أنفسهم ينقلبون على ما اخترعوه، وفي الحقيقة الذكاء الاصطناعي دخل كل المجالات ولكن أصبح لدينا قلق عندما وصل الأمر إلى الدين، وقد تخطت تطورات الذكاء الاصطناعي استيعاب البشر لفترات طويلة.

وقال الدكتور رضا عبدالواجد، إنّ الخطاب الديني واحد من المجالات التي يمكن أن تتأثر بتطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنّه لا يمكن أن ندير ظهورنا إلى هذه التطبيقات رغم المخاطر التي تحتويها، وعلينا توخي هذه المخاطر والتحذير منها، واقتناص الفرص السانحة منها واستخدامها في مجال الخطاب الدعوى.

وقدّم الشيخ السيد علي بن السيد بن عبد الرحمن آل هاشم، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لكل ما يقوم به من جهد نافع في سبيل تصحيح المفاهيم بكل ثبات وجرأة واقتدار، وداعيا المولى عز وجل للرئيس عبد الفتاح السيسي، بكل توفيق، رافعًا لسيادته تحيات أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مشفوعة بالحب المتواصل، ومن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ومن كل مواطني الإمارات والخليج العربي.