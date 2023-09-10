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مصاريف المعاهد الأزهرية 2023/2024.. تبدأ من 66 جنيها

كتب:

رؤى ممدوح
03:48 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
المعاهد الأزهرية - صورة أرشيفية

المعاهد الأزهرية - صورة أرشيفية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، قيمة مصاريف المعاهد الأزهرية 2023/2024، حيث حدد القطاع مصاريف المعاهد الأزهرية المختلفة للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وذلك بمناسبة اقتراب بداية العام الدراسي الجديد.

مصاريف المعاهد الأزهرية 2023/2024

وحول تفاصيل مصاريف المعاهد الأزهرية 2023/2024، فإنه ببيان ببنود المصروفات الدراسية، والخدمات المقرر تحصيلها من طلاب المعاهد الأزهرية للعام الدراسي المشار إليه وفقا لاعتماد السلطة المختصة بتاريخ 20/ 9/2022، فهي متنوعة.

مصروفات المعاهد الأزهرية العادية

جاءت مصروفات المعاهد الأزهرية العادية العادية للعام الدراسي 2022 /2023، على النحو التالي:

- مصروفات المعاهد العادية التمهيدي 66.85 جنيه.

- مصروفات المعاهد الأزهرية العادية للمرحلة الابتدائية 67.35 جنيه.

- مصروفات المعاهد الأزهرية العادية للمرحلة الإعدادية 77.35 جنيه. 

- مصروفات المعاهد الأزهرية العادية لتلاميذ المرحلة الثانوية 90.35 جنيه وذلك للقسمين العلمي والأدبي. 

مصروفات المعاهد النموذجية

أما مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية للعام الدراسي 2022 / 2023، فجاءت على النحو التالي:

- مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية التمهيدي 171.85 جنيه.

- مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية التمهيدي لغات 821.85 جنيه.

- مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية الابتدائية 172.35 جنيه.

- مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية الإعدادية 206.35 جنيه.

- مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية الثانوية 232.35 جنيه وذلك للقسمين العلمي والأدبي.

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