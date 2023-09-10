إنشاء مشروع الصرف الصحي المتكامل في السلوم وبراني والنجيلة

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بمدن غرب مطروح، «السلوم، براني، النجيلة»، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ورؤساء ونواب مجالس المدن، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

تنفيذ 15% من مشروع الصرف في السلوم

وقال المهندس أحمد نصر رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إن مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة السلوم جاري العمل به، مع نسبة تنفيذ 15% ويضم محطة معالجة و4 محطات رفع وخطوط طرد وشبكة انحدار.

محطات المعالجة في براني والنجيلة

وأضاف أحمد نصر في بيان، أنه جاري التنسيق لاختيار الموقع المناسب لمحطات المعالجة لمشروعي الصرف الصحي بمدينتي براني والنجيلة، ويضم مشروع الصرف الصحي بمدينة براني محطة معالجة و7 محطات رفع وخطوط طرد، كما يضم مشروع الصرف الصحى بمدينة النجيلة محطة معالجة ومحطة رفع.

خريطة لشبكات وخطوط مشروعات الصرف

ووجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لسرعة تحديد الموقع الأنسب لمحطات المعالجة بمدينة النجيلة وبراني، مع رسم خريطة توضيحية، بإحداثيات مسار شبكات وخطوط هذه المشروعات.