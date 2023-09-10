انتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي شقيقين عثر عليهما في ترعة بالشرقية

انتدبت نيابة بلبيس بمحافظة الشرقية، فريق من الطب الشرعي، لتشريح جثمان طفلين؛ شقيقين عثر عليهما متوفيين في ترعة بكفر ابو نجم بمركز أبو حماد، واستعجلت التقرير لبيان سبب الوفاة وما إذا كان الحادثة جنائية من عدمه.

بلاغ بتغيب طفلين شقيقين في مركز بلبيس

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، بورود بلاغ بتغيب إسلام السيد حسن 5 سنوات، وشقيقه رحيم 6 سنوات مقيمين بكفر أيوب التابعة لمركز بلبيس، في ظروف غامضة بعد خروجها من المنزل.

العثور على جثتي الطفلين داخل ترعة بمركز أبو حماد

وفي وقت لاحق تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثتي طفلين طافيتين على مياه ترعة كفر أبو نجم المارة أمام دائرة المركز.

انتقلت قوة من ضباط الشرطة، وتم إخطار أهل الطفلين الذين تعرفوا على الجثتين، وجرى نقلهما إلى مستشفى القرين المركزي والتحفظ عليهما بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة.