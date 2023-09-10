إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالفيوم

أصيب شخصان بإصابات متنوعة تراوحت بين جروح وكدمات وسحجات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، خلال مشاجرة نشبت بينهما بالأسلحة البيضاء في أحد المناطق الشعبية بمدينة الفيوم، وذلك بسبب خلافات مادية بينهما، حيث بدأت بمشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي، اعتدى خلالها الطرفين على بعضهما بالأسلحة البيضاء.

فيما أبلغ الأهالي الشرطة التي تمكنت من السيطرة على المشاجرة، وتم الدفع بسيارتي إسعاف إلى مكان المشاجرة، وجرى نقل المصابين للمستشفى لاتخاذ اللازم.

بلاغ بنشوب مشاجرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ من مرفق الإسعاف باندلاع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين شخصين بمنطقة كوبري مرزبان بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، ووجود مصابين.

إصابة شخصين في الحادث

وأسفرت المشاجرة عن إصابة شخصين بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، فيما دفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتقديم العلاج اللازم لهما.

وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها والذين تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.