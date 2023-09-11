لينا شماميان تكشف مواصفات فتى أحلامها: «المادة آخر حاجة»

قالت المطربة السورية لينا شاماميان، إنّها تكتب وتلحن وتتعلم من أعمال سيد درويش حتى الآن، وبالتالي، فإن تأثرها به يختلف عن تأثر المتلقي.

وأضافت «شاماميان»، خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، ورئيس تحرير «الوطن» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «أتعلم من سيد درويش، فقد عبرت ألحانه وكلماته عن الشارع، وتميز بالبساطة وعبر عن الناس منذ 100 سنة».

التحاقها بكلية التجارة

وتطرقت «لينا» إلى بعض ملامح حياتها الشخصية، قائلة: «ماما أصرت على أن أدرس في كلية تجعلني مؤهلة لسوق العمل وألا أكتفِ بالفن فقط، وبالفعل التحقت بكلية التجارة وحصلت على تقدير عالٍ، بعدما تخصصت إدارة أعمال ومنحت شهادتي لوالدتي ثم ذهبت للدراسة في معهد الموسيقى، واستفدت من دراسة التجارة كثيرا مثل إدارة الأشياء والتعامل في الأمور المادية، وغيرها».

الدراسة في المعهد العالي للموسيقى

وتابعت، أنها بعدما حصلت على الشهادة بتقدير كبير، درست في المعهد العالي للموسيقى بسوريا: «أنا مدينة كثيرا للمعهد، فقد درس لنا خبراء روس كانوا الأفضل في الموسيقى، فالمدرسة الروسية قاسية وليس من السهل أن نحصل على شهادة من هناك، لأن كل شيء يجب أن يكون صحيحا وشكلوني غنائيا وفنيا وعلموني كيف أتعامل مع الجمهور وأحمي نفسي من المرض وأحمي صوتي وأحترم جمهوري والمسرح والمنظمين وصوتي، لأني إن لم أحترم صوتي لن يبقى معي».

وتحدثت «لينا» عن مواصفات فتى أحلامها، قائلة: «مش مهمة مهنته ولا الـcv، ويهمني إننا نعرف نتواصل مع بعض، ولازم أعرف أحكي معاه وتكون في لغة مشتركة وتكون لغة الحب نفسها، وأنا محتاجة التعبير يكون بالكلام والفعل، ولازم ميكونش عنيف ويكون في احتضان كبير وقوي، لأني امرأة جُبرت أن أكون قوية، ولازم يبقى معايا أقوى مني في الطموح، وآخر شيء أفكر به هو المادة، وعمر الشريف كان فتى أحلامي وسيظل كذلك».