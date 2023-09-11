ختام أعمال تنسيق المرحلة الثالثة اليوم.. والنتيجة خلال 72 ساعة

تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات، اليوم، أعمال تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث تغلق في السابعة مساء اليوم، وتنتهي مرحلة تسجيل الرغبات وسحب الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

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وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق لـ«الوطن»، أنّ اللجنة العليا للتنسيق ستبدأ بعد غلق المرحلتين، ويتم فرز رغبات الكليات للطلاب وتوزيعها على الجامعات والتخصصات وفقا للأعداد المقرر لها، موضحا أنّ أعمال تسجيل للرغبات صارت بصورة هادئة ومنتظمة دون مشكلات، ونتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ستكون خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل للرغبات.

تنسيق الجامعات 2023

وتابع، أنّ الوزارة تواصل من خلال لجان الضبطية القضائية، مداهمة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة، وتمنح الشهادات وتقدّم خدمات تعليمية دون سند قانوني، لافتا إلى أنّ وزير التعليم العالي شدد على ضرورة تطبيق القانون تجاه المخالفين، واتخاذ الإجراءات التي تحد من انتشار الكيانات الوهمية بالتنسيق مع الجهات المعنية.