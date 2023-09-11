آخر فرصة اليوم.. كيف تسجل رغباتك في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات؟

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غلق باب تسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات، لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

وحثت وزارة التعليم العالي، الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم في المرحلة الثالثة للتنسيق، على سرعة التسجيل قبل إغلاق باب التسجيل.

ونستعرض للطلاب وأولياء الأمور، خطوات تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة.

خطوات التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

- الدخول على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

- تسجيل الرغبات للكليات والمعاهد بحسب الأولويات.

- الضغط على كلمة «تم» بعد تسجيل الرغبات.

- ظهور قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.

- حفظ الرغبات ويمكن طباعتها.

- متاح التعديل على الرغبات حتى غلق باب التنسيق في السابعة مساء اليوم.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

عن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بعد إغلاق باب تسجيل الرغبات في الساعة السابعة مساء اليوم، سيتم مراجعة كل البيانات بدقة بالغة، ومن ثم تحديد موعد إعلان نتيجة التنسيق في أقرب وقت.

يشار إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، فتحت باب تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني في الثانوية العامة، بالمرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات أول أمس السبت، ولمدة 3 أيام.