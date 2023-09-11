خبير اقتصادي: المنتدى القومي للاستثمار «ضرورة مهمة» لترويج مشروعات الدولة

قال الدكتور محمد الشوادفي، خبير الإدارة والاستثمار، إن المنتدى القومي للاستثمار الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء ضرورة مهمة للدولة، وأساس لترويج المشروعات، وإبراز جهود الدولة والتزاماتها في المرحلة السابقة، ويطمئن العالم أن الدولة تريد زيادة الإنتاج والتزمت بتكليفات معينة، وانخرطت في ضوء الاقتصاد العالمى.

الإصلاحات التشريعية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة قامت بالإصلاحات التشريعية التي التزمت بها، حيث دشنت مجموعة من القوانين والتشريعات التي تيسر عملية تدفق الأموال والاستثمارات داخل الدولة، بالإضافة إلى توضيح الخريطة الاستثمارية والمشروعات التنموية الموجودة والفرص المتاحة لكل المستثمرين الدوليين، من خلال المناطق الصناعية والفرص الموجودة داخل الاقتصاد الوطني، ومعدلات التوسع في كل المجالات وتوضيح المجالات الاستثمارية من حيث الزراعة والصناعة.

توطين الصناعة

وتابع: كما قامت الدولة بتوضيح خطط توطين الصناعة، وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص والاستثمار المباشر».