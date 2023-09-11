استشاري يقدم نصائح لتجنب مخاطر العاصفة دانيال.. وصلت مصر

حالة من القلق والتوتر تسيطر على المواطنين بعد وصول العاصفة دانيال إلى بعض المناطق في مصر، ما أثار تساؤلا عن كيفية تجنب مخاطرها وطرق الوقاية منها خاصة مرضى الربو والحساسية.

وقدم الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة روشته لمرضى الحساسية والأشخاص بشكل عام للوقاية من مخاطر العاصفة دانيال التي تعرضت لها البلاد والتي تملأ الجو بالأتربة، من بينها تناول مشروبات الأعشاب الطبيعية لأنها تعزز المناعة وتساعد في الوقاية من فيروسات الجهاز التنفسي، وتفيد في التخلص من البلغم والإفرازات التنفسية واحتقان الأنف والجيوب الأنفية والفم.

مشروبات تحمي من مخاطر العاصفة دانيال

ومن المشروبات الطبيعية التي نصح استشاري المناعة تناولها لتفادي مخاطر العاصفة دانيال هي شاي ورق الجوافة، يفيد في علاج السعال ونزلات البرد، حيث تحتوي أوراق الجوافة على نسب عالية من فيتامين سي والحديد، لذا يُساعد شاي أوراق الجوافة في علاج الكحة، والحد من أعراض نزلات البرد، والخلاص من البلغم الزائد المتراكم في الجهاز التنفسي، كما أن يجب تناول الزنجبيل مع الليمون المحلى بعسل النحل مشروب طبيعي فعال.

نصائح لمرضى الربو من العاصفة دانيال

وقدم بدران عدة نصائح لمرضى الربو ومنها:

تجنب التعرض للأتربة

الإقلاع عن التدخين وتجنب التدخين السلبي

ارتداء الكمامة حال التواجد خارج المنزل

الحصول على لقاح الأنفلونزا

تغيير الفراش وأغطية الوسائد يومياً

الاستحمام عند العودة للمنزل

غسل الأيدي قبل لمس الأنف أو الفم أو العين أو الوجه.

الالتزام بعلاج الحساسية سواء الصدر أو الأنف

وتعد العاصفة دانيا حالة جوية شبه استوائية تواجدت في وسط البحر الأبيض المُتوسط قُبالة السواحل الليبية، يرافقها درجات حرارة دافئة نسبيًا وأمطار غزيرة ورياح شديدة وأمواج عاتية ولمزيد من التفاصيل اضغط هنـــا.