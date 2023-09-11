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مديرية الطب بيطري بالقاهرة: لدينا 310 أطباء بينهم 268 من الإناث

كتب:

وائل فايز
07:25 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
المجازر تواصل العمل

المجازر تواصل العمل

كشف تقرير صادر عن مديرية الطب البيطري في القاهرة، عن أنّ عدد الأطباء البيطريين في محافظة القاهرة وصل إلى نحو 310 أطباء بينهم 268 إناثًا، وبلغ عدد العمالة البيطرية في المحافظة 35 عامل من الذكور، وبلغ عدد الإدرايين 70 إداريًا منهم 31 من الذكور و39 من الإناث.

عدد المجازر 

وتابع التقرير بأنّ إجمالي عدد مجازر القاهرة بلغت 5 مجازر للماشية، و24 مجزر دواجن، مشيرة إلى أنّ المجازر استقبلت 381 ألفا و737 رأس ماشية خلال شهر أغسطس، بينما بلغت حالات ذبح الدواجن في المحافظة نحو 12 ألفا و890.

المنطقة الشرقية 

وذكر التقرير أنّ أحياء المنطقة الشرقية بها مجزران للماشية في المرج، استقبلا نحو 80 ألفا و762 رأس ماشية، وفي أحياء المنطقة الجنوبية توجد 3 مجازر ماشية شهدت ذبح 300 ألف و975 رأس ماشية.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.