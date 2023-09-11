ضبط 2 طن سكر مجهول المصدر في مصنع بالإسكندرية

شنت إدارة تموين المنتزه بالإسكندرية، برئاسة رضا حسن، مدير الإدارة، وتحت إشراف أحمد عبد الرحيم، رئيس الرقابة، حملة تموينية بنطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة وتغليف السكر بحيازته كمية من السكر بدون فواتير، وتم التحفظ على كمية قدرها 2 طن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات تموينية مكبرة على الأسواق

وأكد المهندس محمود القلش، معاون المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، وجود تعليمات من المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، لجميع الإدارات التموينية، باستمرار الحملات للعمل على ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، وتحديد مصدر أي سلعة يتم تداولها للمواطنين حرصا على المال العام وصحة المواطن.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، بالرقابة المستمرة على المصانع والأسواق والمخابز.