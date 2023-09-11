تراجع أسعار 4 سلع أساسية في الأسواق المصرية.. اعرف السبب

تشهد أسعار العديد من السلع الأساسية تراجعات ملحوظة، خلال الفترة الحالية، أرجعها الخبراء إلى عدة أسباب، وتتمثل تلك السلع في الخضروات والفاكهة واللحوم والحديد والأعلاف، وذلك وفقاً لما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعاليمة، التابعة لمركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسباب تراجع 4 سلع أساسية في الأسواق والتي جاءت كما يلي:

تراجع أسعار الخضروات والفاكهة

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية، ويرجع سبب ذلك إلى وفرة المعروض بكميات كبيرة، بسبب موسم الحصاد، في ظل استمرار تراجع القدرة الشرائية لكثير من المواطنين، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، في تصريحاته لـ«الوطن» اليوم الاثنين.

انخفاض أسعار اللحوم

وسجلت أسعار اللحوم انخفاضاً ملحوظاً في الأسواق خلال الفترة الماضية، حيث ساهمت الإفراجات الجمركية الخاصة بالأعلاف، في هبوط سعر الكيلو بمقدار 38 جنيهاً، كما ساهم قلة إقبال المواطنين على الشراء في هبوط الأسعار أيضاً، وفقا لما جاء في تصريحات سعيد زغلول، عضو شعبة القصابين في غرفة القاهرة التجارية لـ«الوطن»، قبل قليل.

تراجع أسعار الأعلاف

وبالنسبة لأسعار الأعلاف، فقد واصلت تراجعها المستمر هي الأخرى في الأسواق، حيث انخفضت الأسعار اليوم بنحو 300 جنيه في الطن، مما أدى إلى انخفاض أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة، في ظل توقعات بمزيد من التراجع الفترة المقبلة، بحسب ما أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، في تصريحاته لـ«الوطن».

تراجع أسعار حديد التسليح

كما سجلت أسعار الحديد تراجعاً ملحوظاً في الأسواق المصرية، خلال الساعات الماضية، وبلغت قيمة التراجع 414 جنيهاً للطن، ليسجل سعر طن حديد عز اليوم الاثنين، 36416 جنيهاً، مما يشجع المواطنين على استكمال أو بدء أعمال البناء خلال الفترة الحالية.