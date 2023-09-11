هل فقدت العاصفة دانيال قوتها بعد وصولها مصر؟.. الأرصاد توضح تأثيرها

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على مدار الأيام الماضية، من اضطراب الأحوال الجوية بسبب العاصفة دانيال، التي وصلت البلاد خلال الساعات الماضية عبر بوابة السواحل الشمالية الغربية.

ورغم الآثار المدمرة التي خلفتها العاصفة دانيال في اليونان، وما أحدثته من فيضانات مدمرة في ليبيا، إلا أن تأثير العاصفة دانيال على مصر وفق توقعات الأرصاد الجوية، سوف تكون مختلفة، نظرا لأن العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا.

المناطق المتأثرة بالعاصفة دانيال

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال تؤثر على المدن المطلة على السواحل الشمالية وخاصة السلوم وسيوة ومطروح والعلمين والإسكندرية، وتتأثر البلاد بسرعات الرياح ورمال مثارة علي مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ثم تبدأ السحب بدخول البلاد يصاحبها سقوط الأمطار قد تكون غزيرة ورعدية علي أقصي غرب البلاد.

شكل العاصفة دانيال على الحدود المصرية

وخلال الساعات القليلة الماضية، أظهرت صور الأقمار الصناعية شكل العاصفة دانيال علي الحدود المصرية بتفاصيل طبقات السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها، حيث تؤثر العاصفة دانيال علي أقصي غرب البلاد، في هيئة منخفض جوي متعمق يصاحبه نشاط رياح مثير للرمال والأتربة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد كما يصاحبه سقوط الأمطار علي السلوم ومطروح وسيوة وتمتد إلي الإسكندرية مساءً.

كما رصدت صور الأقمار الصناعية الرمال المثارة على مناطق من غرب البلاد والسواحل الشمالية الغربية وخاصة سيوة ومطروح والعلمين والإسكندرية، ويصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، وأشارت محطات الرصد التابعة للأرصاد الجوية أن مستوى انخفاض الرؤية سجلت الآن على القاهرة الكبرى 4000 والإسكندرية 500 متر.

رياح وأمطار وانخفاض في مستوى الرؤية بسبب العاصفة دانيال

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتقدم الرمال المثارة لتؤثر على مناطق من شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت، مشيرة إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من أقصى غرب البلاد ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض مستوى الرؤية الأفقية ما زال مستمرا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مرورا بالقاهرة الكبرى، نتيجة تأثر البلاد ببقايا العاصفة دانيال كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.