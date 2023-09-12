«الداخلية»: ضبط 3 أشخاص بتهمة خطف سائق في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من ربة منزل، مُقيمة بالقاهرة بغياب زوجها، سائق، منذ فترة عقب مقابلته لشخصين بمنطقة المرج، ولم تقم بالإبلاغ، وأضافت بتلقيها اتصال هاتفي من زوجها أخبرها خلاله أنه مختطف ومحتجز بمخزن خردة.

بالفحص تبين تورط 3 أشخاص في احتجاز المتغيب بمخزن ملك أحدهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبط المتهمين وتبين تواجد المجني عليه بداخله مقيد بسلاسل حديدية وأقفال وبه سحجات متفرقة بالجسم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقر إثنين منهم بسابقة نصب المجني عليه بالنصب عليهما والتحصل منهما على مبلغ مالي بزعم تسهيل إجراءات تسفيرهما إلى إحدى الدول إلا أنَّه لم يف بذلك أو رد المبلغ المالي فعقدا العزم على اقتياده واحتجازه للضغط عليه لإعادة المبلغ المالي، وتمّ استدراجه بالمنطقة محل إقامته لإنهاء ما بينهم من خلاف وعقب وصوله اقتادوه بسيارة ربع نقل ملك وقيادة أحدهم واحتجزوه بالمخزن المُشار إليه.