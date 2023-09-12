«الداخلية»: ضبط مدير مشتريات سرق مبلغًا ماليًا من مدرسة خاصة في الجيزة
كتب:
محمد بركات
11:30 ص | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
وزارة الداخلية - أرشيفية
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي خاص بمجموعة مدارس بالجيزة وضبط مرتكبي الواقعة.
تبلغ لقسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة من (مدير حسابات بمجموعة مدارس)، باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل المقر الإداري الخاص بمجموعة المدراس كائن بدائرة القسم.
تحديد مرتكب الواقعة
أمكن تحديد مرتكب الواقعة (مدير المشتريات بذات المقر - مُقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
وأرشد المتهم عن المبلغ المالي المستولى عليه لدى (سباك - مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة) أمكن ضبطه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.