في ذكرى وفاته التاسعة.. 9 معلومات عن الكاتب الساخر أحمد رجب

9 سنوات مرّت سريعاً على وفاة الكاتب الصحفي الساخر أحمد رجب، إلاّ أنّ عموده اليومي الذي يحمل عنوان «نص كلمة» الذي كان يتخذ زاوية مميزة في جريدة الأخبار وأخبار اليوم، لا يزال حاضراً في أذهان محبيه وقرائه، ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عن الصحفي الراحل أحمد رجب.

أبرز المعلومات عن أحمد رجب

- ولد أحمد رجب في 20 نوفمبر 1928 بمحافظة الإسكندرية.

- عمل أحمد رجب مراسلاً صحفياً لمكتب أخبار اليوم بدءً من عام 1952.

- وكان أول مقال كتبه عن قارئ القرآن الشيخ عبدالباسط عبدالصمد.

- استمرت رحلته مع عموده اليومي الشهير «نص كلمة» على مدار 45 عاماً.

- واظب على الكتابة في عمود «نص كلمة» حتى وفاته عام 2014.

- ألّف شخصيات كاريكاتيرية منها فلاح كفر الهنادوة ومطرب الأخبار.

- بدأت علاقة الكاتب الصحفي أحمد رجب برسام الكاريكاتير مصطفى حسين في يناير من عام 1974.

- استمر نشر الكاريكاتير يوميا على مدى عقود طويلة قاربت الأربعين عاماً.

- توفي في 12 سبتمبر عام 2014 عن عمر ناهز 86 عاما.