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«الأوقاف»: توزيع 35 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل

كتب:

رؤى ممدوح
02:34 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
وزارة الأوقاف المصرية

وزارة الأوقاف المصرية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية توزيع 35 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بداية من الأسبوع المقبل.

توزيع لحوم الأضاحي

ولفتت وزارة الأوقاف إلى أنّ توزيع لحوم الأضاحي يأتي في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف.

تفاصيل التنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن

وتنطلق يوم الجمعة المقبلة 15 سبتمبر 2023م حتى الخميس 21 سبتمبر 2023م عملية توزيع 35 طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

وذلك على النحو التالي:

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