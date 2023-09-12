استقر سعر الدينار الكويتي، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، داخل كل البنوك المصرية، في ثبات مستمر منذ بداية التعاملات الصباحية وذلك بحسب ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء والذي جاء كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

- بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات المسائية داخل البنك المركزي المصري 99.90 جينه للشراء و100.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.98 جنيه للبيع و99.08 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في مصرف أبوظبي الإسلامي إلي 100.34 جنيه بيعا و98.09 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

- كما بلغ سعر الدينار الكويتي داخل بنك الإسكندرية 96.72 جنيه للشراء و100.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

- فيما سجل سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم داخل بنك القاهرة 100.04 جنيه للشراء و100.30 جنيه للبيع.