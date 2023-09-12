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إصابة 3 أشخاص في انهيار جزئي لسقف منزل بسوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
04:44 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
سيارة إسعاف - أرشيفية

سيارة إسعاف - أرشيفية

شهدت دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، إصابة 3 أشخاص، إثر انهيار جزئي لسقف منزل مكون من طابق واحد ومشيد بالطوب البلوك ومعروش بالعروق الخشبية والجريد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي.

نقل المصابين لمستشفى طما المركزي

واستقبل مستشفى طما المركزي «س أ ع»، 70 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و«س ي ا»، 9 سنوات، مصاب بكدمات في القدم اليسرى، و«ب ب ع»، 60 سنة، مصاب بجرح رضي بالرأس وكدمات بالساق اليسرى، وتم إجراء الإسعافات اللازمة للمصابين.

معاينة موقع الحادث على الطبيعة

تم إخطار الجهات المعنية بمدينة طما، وتم الانتقال والمعاينة على الطبيعة، وإخطار إدارة التضامن الاجتماعي لاتخاذ ما يلزم، كما تم تحرير المحضر اللازم لمباشرة التحقيقات.

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بقلم فهد فكري بلوم