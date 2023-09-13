«المركزي» يطرح أذون خزانة بـ82.5 مليار جنيه الأسبوع المقبل.. العائد يصل لـ28%

يعتزم البنك المركزي طرح أدوات دين حكومية «أذون خزانة» آجال 6 شهور، وسنة، غدًا الخميس 14-9-2023، بقيمة 42 مليارا و500 ألف جنيه، بينما الأحد المقبل آجال 3 شهور و9 شهور، بإجمالي قيمة 40 مليار جنيه.

وتعمل وزارة المالية، على توكيل البنك المركزي بمهمة طرح وإدارة عطاءات أدوات دين حكومية لتوجيه الحصيلة إلى أبواب الموازنة العامة للدولة مثل الأجور والدعم والحماية الاجتماعية.

أذون الخزانة

وكشف البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي، عن أنّ إجمالي قيمة الأذون الخزانة غدًا الخميس والأحد المقبل يكون 82 مليارا و500 ألف جنيه، وموزعة كما يلي:

الخميس 14-9-2023

- أذون خزانة آجل 6 شهور، بقيمة 19 مليار جنيه.

- أذون خزانة مدة العام بقيمة 23 مليارا و500 ألف جنيه.

يوم الأحد المقبل 17-9-2023

- أذون خزانة آجل 3 شهور بقيمة 23 مليار جنيه.

- أذون خزانة مدة 9 شهور بقيمة 17 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة للحصول على أذون الخزانة مقابل عائد يصل إلى 28.501%، بينما وافق البنك المركزي على متوسط عائد يصل إلى 25.541%.

يذكر أنّ عائد أذون الخزانة خلال عام واحد يفوق عائد الشهادات الادخارية في البنوك.