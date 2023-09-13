ابن الفنانة كريمان يكشف وصيتها قبل وفاتها: «ادفنوني في 6 أكتوبر»

كشف رجل الأعمال شيرين مهدي، نجل الفنانة الراحلة كريمان، عن وصيتها الأخيرة، بعد أن رحلت عن عالمنا صباح أمس بعد صراع مع المرض.

وصية كريمان لنجلها الوحيد

وقال شيرين مهدي لـ«الوطن»، أن الفنانة كريمان رحلت في صمت شديد، كما عاشت طوال حياتها، وأوصت بأن يكون دفنها بمقابر الأسرة بـ6 أكتوبر: «أدفنوني في مقابر الأسرة بأكتوبر».

وطالب محبيها بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة وأن يصبر قلب أولادها وأحفادها وكل محبيها، حيث عانت الأيام الماضية من وعكة صحية شديدة، اضطرتها للدخول إلى المستشفى ولفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

وفاة كريمان عن عمر 86 عاما

ورحلت الفنانة كريمان عن عالمنا صباح أمس، عن عمر ناهز 86 عامًا، وذلك حسبما أعلن ابنها رجل الأعمال شيرين مهدي، مطالبًا متابعيه بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.