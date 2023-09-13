رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص يصل إلى 324 ألف طن

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا إعلاميا جاء فيه أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 12 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 40 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25 ألفا و862 طنا، تشمل 4250 طن يوريا و1200 طن علف و4 آلاف طن مولاس و434 طن رمل و15 ألفا و978 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط 28 ألفا و475 طنا، تشمل 2294 طن خشب زان و1500 طن سكر و2743 طن خردة و30 طن لفف بلاستيك و420 طن بازلاء و7555 طن قمح و4321 طن حديد و8851 طن ذرة و2913 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 761 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1370 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 224 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4643 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص إلى 324 ألفا و253 طنًا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1318 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4651 شاحنة.