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تشييع جنازة الفنانة كريمان من مسجد مصطفى محمود

كتب:

ضحى محمد
01:33 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الفنانة كريمان

الفنانة كريمان

بدأت مراسم صلاة الجنازة على جثمان الفنانة كريمان، منذ قليل، بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، والتي رحلت عن عالمنا صباح أمس بعد صراع مع المرض .

غياب الفنانين عن جنازة كريمان

وغاب نجوم الفن عن صلاة جنازة الفنانة كريمان، واقتصرت صلاة الجنازة على أصدقائها وعائلتها فقط.

وفاة الفنانة كريمان

رحلت الفنانة كريمان، عن عالمنا صباح الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عامًا، وذلك حسبما أعلن ابنها رجل الأعمال شيرين مهدي، مطالبًا متابعيه بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

آخر ظهور لـ كاريمان

شهد آخر ظهور للفنانة كريمان على شاشة السينما، خلال فيلم «مراتي مدير عام» للمخرج فطين عبدالوهاب، لتضع كلمة النهاية في مسيرتها الفنية التي بدأتها في عام 1953 عندما قدمت أدول أدوارها في فيلم «الحموات الفاتنات».

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.